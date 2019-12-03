هنية ومشعل يعزيان عباس بوفاة أحد مستشاريه السابقين

03 ديسمبر 2019 - 10:20 م

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، تعازيه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوفاة أحد مستشاريه السابقين.



وعزى هنية، عباس بوفاة مستشاره السابق أحمد عبد الرحمن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وفي وقت لاحق، قدم الرئيس السابق للمكتب، خالد مشعل، تعزيته لعباس بوافة عبد الرحمن، وفق ذات المصدر.

والإثنين، توفي في مستشفى رام الله الحكومي، عبد الرحمن، القيادي في حركة فتح، عن عمر ناهز 76 عاما.