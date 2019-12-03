  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:05 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هذا هو الخلاف الرئيسي في قضية "سد النهضة" الإثيوبي

مبروك عطية

مبروك عطية يجيب على السؤال المثير: هل المنتحر كافر؟

شعبان عبد الرحيم

سر تغيب هاني شاكر عن جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم

الراقصة جوهرة

تعليق ناري لـ"أمين" على فضيحة فيديوهات "جوهرة" الإباحية

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

آيات عرابي

آيات عرابي تشمت في وفاة شعبان عبدالرحيم

سد النهضة

شرط جديد لمصر يقلب مفاوضات سد النهضة

ترامب

بعد اتهامه بسرقته.. "ترامب": النفط في سوريا تحت سيطرتنا

عبدالله رشدي

عبدالله رشدي يوضح حقيقة تبرؤ الأزهر منه

شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

بعد مقتل 14 طفلا.. "قلق" أممي إزاء الغارات الجوية بليبيا

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

القبض على "الشمري" ومنعه من السفر

#

بعد مقتل متظاهر لبناني.. هذا ما فعله الحريري

#

بعد زعيم "داعش".. مقتل الرجل الثاني في القاعدة

#

بالفيديو... مقتل نجل بطل "طرزان" بعد طعنه لأمه

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء: عن "القلق البالغ" إزاء تزايد الغارات الجوية على المناطق السكنية في ليبيا، خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 14 طفلًا وسيدتين نتيجة غارات طيران داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس ومدينة مرزق (جنوب).
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن الهجمات العشوائية "محظورة".
وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأوضح دوغريك أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أبلغنا بمقتل عدد من المدنيين - معظمهم من النساء والأطفال، في غارات جوية بأنحاء مختلفة من البلاد".
وتابع "لا يزال أكثر من 300 ألف شخص مشردين في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك أكثر من 140 ألف شخص نزحوا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس".
والأحد، أعلنت وزارة الصحة بحكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليًا، مقتل 5 أطفال وجرح 10 أشخاص جراء قصف جوي شنه طيران حربي داعم لحفتر، جنوبي العاصمة.
كما استقبل فيه مستشفى حكومي بمدينة مرزق جنوبي ليبيا، الأحد، جثامين 9 أطفال وامرأتين، إحداهما حامل، نتيجة قصف طيران إماراتي مسير داعم لحفتر.
وسبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهجمات حفتر ضد المدنيين خلال هجومه على طرابلس، وطالب بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية لتوثيق تلك "الانتهاكات الجسيمة".
واتهم المجلس، في بيان أصدره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قوات اللواء تقاعد خليفة حفتر بأنها "لا تعير اهتماما يذكر بما يصدر عن البعثة الأممية بليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد موسى: انتظروا مفاجأة قريبَا في ميدان التحرير
» "فيفا" يكشف معلومة هامة بشأن تقنية "الفار"
» الجيش العراقي يعلن اعتقال نائب "البغدادي"
» ترامب وماكرون يتجادلان بشأن استعادة مقاتلي "داعش"
» خالد أبو بكر: انتظروا مفاجآت كبرى في يونيو 2020
» طرح أول علاج فعال لفيروس الإيدز في عام 2021
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في المحلات
» حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل
» الأهلي يتخطى بني سويف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» «محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
» «استادات» تعلن بدء العمل في تطوير الملاعب المصرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس