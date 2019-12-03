قتيلان وجرحى في تبادل لإطلاق نار بين باكستان والهند

03 ديسمبر 2019 - 11:18 م

قتل شخصان، وأصيب 9 آخرون، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار بين الجيشين الباكستاني والهندي، على خط المراقبة الحدودي بين البلدين في منطقة جامو وكشمير.



وبحسب وسائل إعلام هندية، أسفر إطلاق النار بين الجانبين في المنطقة، عن مقتل مدنيين هنديين، وإصابة 9 آخرين (دون ذكر مزيد من التفاصيل).

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.