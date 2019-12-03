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"فيفا" يكشف معلومة هامة بشأن تقنية "الفار"

الرياضة

تقنية الفار
تقنية الفار

المصريون ووكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، بحثه عن أشكال مختلفة لتحسين تطبيق تقنية حكم الفيديو (فار) خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع "فيفا" السنوي الذي عقد في أيرلندا الشمالية.
ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الرسمي، "قضية الفار تصدرت طاولة آخر اجتماعاته في 2019، والذي تناول أيضًا التأثير الإيجابي للتعديلات الأخيرة على قواعد الساحرة المستديرة التي دخلت حيز التنفيذ أول يونيو/حزيران الماضي، ومحاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف البيان "سيتم تشكيل لجنة من الخبراء في إصابات الارتجاج الخطيرة التي يتعرض لها اللاعبون خلال المباريات، والتي سيعلن عن تشكيلها قريبًا، وذلك بتوصية من مكاتبها الاستشارية في كرة القدم".
وأشار البيان "ستتكون اللجنة من متخصصين في الطب وكرة القدم، بهدف تحديد الخيارات الممكنة للتعامل في مثل هذه المواقف، والحفاظ على حياة وسلامة اللاعب". 

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