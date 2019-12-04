فشل جديد في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

04 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

تواصل فشل تشكيل حكومة في إسرائيل، بعد انتهاء اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بدون نتائج.



وانتهى الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، بعد 45 دقيقة من بدئه في قاعدة "كيرياه"، مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وجاء في بيان صادر عن "الليكود"، بحسب قناة "كان"، أن نتنياهو عرض على غانتس سن قانون يضمن الا ينتهك أي من الطرفين اتفاق التناوب بينهما في حال تشكيل حكومة وحدة، ولكن غانتس رفض ذلك.

وقال مسؤول في الليكود لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فضل عدم الكشف عن اسمه إن "نتنياهو قدم تنازلات بعيدة المدى، إلا أن غانتس رفض تشكيل حكومة وحدة بسبب ضغوط القائد الآخر في حزب (أزرق- أبيض) يائير لابيد".



وتنتهي خلال 8 أيام المهلة القانونية لمحاولة تشكيل حكومة في إسرائيل، قبل أن يتم التوجه لانتخابات ثالثة قد تعقد في آذار/ مارس، أو يتم الاتفاق على تبكيرها في شباط/ فبراير المقبل.



وينص القانون الإسرائيلي على أن يمنح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الكنيست مهلة 21 يومًا لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة، شريطة حصوله على توصية 61 نائبًا، ويمنح المكلف بعدها مهلة 14 يومًا لتشكيل الحكومة.

وفي حالة عدم حصول أي من المتنافسين على توصية 61 نائبًا، وانقضاء مهلة الـ21 يومًا، يعتبر الكنيست محلولًا من دون الحاجة للتصويت على حله.