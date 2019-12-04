ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان شعبان عبد الرحيم عن رأيه في الموت وذلك في لقاء أخير أجراه قبل وفاته بأشهر.
وقال "شعبان" في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد: بروح المستشفى برجليا ومش بستنى لما حد يشيلني وبركب التنفس الصناعي شوية وبمشي على طول .. وساعات بروح العناية المركزة ومرة قعدت هناك 15 يوم.
وأضاف: الموت بتاع ربنا وأنا مش خايف منه .. جايز الإنسان يموت دلوقت حالا .
وتابع: ياريت الواحد يموت دلوقتي عشان ميشوفش البلاوي اللي بيشوفها والتخبيط اللي في الدنيا .. كلنا هنموت ومش خايف من لقاء ربنا.
واستدرك: أبويا مات وأمي ومراتي وأنا مستعد للقاء ربنا دلوقتي.
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