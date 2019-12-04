» أحمد سعد يفجر مفاجأة مدوية عن سمية الخشاب

04 ديسمبر 2019 - 07:44 ص

كشفت المطرب أحمد سعد مفاجأة جديدة عن الأزمات المتلاحقة بينه وبين الفنانة سمية الخشاب زوجته السابقة.



وقال "سعد" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : بالنسبة للحكم الذي حصلت عليه بحبس الفنانة سمية الخشاب ، فلم يكن بعلمي أو بسعي مني .. القصة ببساطة أن سمية كتبت لي شيك بمبلغ مالي ولما أردت صرفه لم أجد رصيدا في البنك وحصلت على رفض على هذا الشيك .



وتابع: تدخل وسطاء للصلح بيننا وأكدت سمية أنها سوف تدفع لي المبلغ ، واتفقنا أن أستمر في القضية بشكل طبيعي ، واتفقنا على أن يقوم كل منا بكتابة ورقة للآخر يؤكد فيها تنازله عن حقوقه المالية ، لكن حدثت بعض التعثرات ، وفي النهاية طلبت مني أن استمر في القضية بشكل طبيعي بحيث نستغل فترة التقاضي في حل المشكلة.



واستدركت: ما حدث حينها أن القضية حصلت على جلسة سريعة وجرى الحكم فيها ، مما أحدث نوعا من الأزمة ، وحينها خرجت سمية للإعلام وهاجمتني ، وبعثت لها برسالة وقلت لها أنني لا أعلم بأمر الحكم لأنني خارج مصر ، لكنها قالت لي (خلينا نستمر في طريق المحاكم).



