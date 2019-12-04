أسطورة ليفربول يهاجم صلاح بضراوة: لا أصدق ما أراه

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أسطورة ليفربول يكشف سبب انبهاره بصلاح: لم أراه هكذا من فترة

ليفربول

صلاح

شن جون ألدريدج - أسطورة نادي ليفربول - هجوما شرسا على نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أن ما يراه الآن مجرد (شبح) للاعب الذي رآه الجميع خلال الموسمين الماضيين.

وقال "ألدريدج" في حوار مع "ليفربول إيكو" : لا أعرف هل صلاح يلعب مصابا أم لا؟ .. إنه لا يبدو في حالة طبيعية على الإطلاق .. إنه مجرد شبح لما رأيناه سابقا .. ولا يفعل شيئا مما نعلم أنه يمكنه فعله".

وأردف: أتمنى أن تكون الأمور بسيطة وأن يعود إلى سابق عهده بسرعة.

واستدرك: بمجرد أن تنظر إليه لا تعرفه .. لا أصدق أن هذا هو اللاعب الذي أحرز عشرات الأهداف مع ليفربول خلال الموسمين الماضيين.

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