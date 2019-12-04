  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:25 ص
بحث متقدم
مظاهرات لبنان

ليلة مضطربة في لبنان بعد تسمية الخطيب رئيسا للحكومة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

شوقي غريب

صدمة مفزعة لجماهير الأهلي يكشفها شوقي غريب

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يهاجم صلاح بضراوة: لا أصدق ما أراه

طارق العريان

رسميا .. أصالة تنفصل عن طارق العريان

محمد صلاح

مدرب "المقاولون" يكشف السر الذي أخفاه صلاح عن الجميع

طالب هندسة المنتحر

أسرة منتحر برج القاهرة تكشف الرسالة التي تركها لأهله

شعبان عبدالرحيم

ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

ترامب

مفاجأة مدوية بشأن نتائج التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي

سد النهضة

هذا هو الخلاف الرئيسي في قضية "سد النهضة" الإثيوبي

إعلامية شهيرة: صفوت الشريف هددني بسبب حلقتي مع شعبان عبد الرحيم

الصفحة الأخيرة

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

#

دفن شعبان عبد الرحيم في مسقط رأسه بشبرا

#

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

#

«إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة

شعبان عبد الرحيم

لم تخلو حياة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم من بعض المواقف الطريفة ، وأبرزها عندما كاد أن يتسبب في رفد الإعلامية منى الحسيني من التلفزيون المصري.

وقبل سنوات قالت منى الحسيني في تصريحات سابقة إنها استضافت المطرب شعبان عبد الرحيم وعبد الباسط حمودة ومجدي طلعت في برنامجها "حوار صريح جدا" عبر التلفزيون المصري قبل 20 سنة تقريبا.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الضيوف لم يكن مألوفا حينها ، وتسببت إجابات شعبان في خروج الحلقة بشكل كوميدي .

وأكدت أنها بعد الحلقة تلقت اتصالا من صفوت الشريف - الذي كان وزيرا للإعلام آنذازك - و وبخها فيه على اختيار هذا النوع من الضيوف ، محذرا إياها من عدم تكرار مثل تلك الحلقات وإلا قد تتعرض للعقوبة.

وألمحت إلى أنها شعرت بقرب انتهاء مستقبلها الإعلامي بعد تلك المكالمة لكن في اليوم التالي تلقت اتصالا من صفوت الشريف وأشاد فيها بالحلقة وطلب إعادة عرضها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة إياد نصار: كدت أنفصل عنه بسبب تأديته لهذا الدور
» إعلامية شهيرة: صفوت الشريف هددني بسبب حلقتي مع شعبان عبد الرحيم
» هجوم ناري من الغندور على حكم مباراة الأهلي
» أحمد سعد يفجر مفاجأة مدوية عن سمية الخشاب
» "بطة" تُشعل الغضب في "بلقاس" وتتسبب في نقل موظف ومجازاته
» أحمد موسى: انتظروا مفاجأة قريبَا في ميدان التحرير
» "فيفا" يكشف معلومة هامة بشأن تقنية "الفار"
» الجيش العراقي يعلن اعتقال نائب "البغدادي"
» ترامب وماكرون يتجادلان بشأن استعادة مقاتلي "داعش"
» خالد أبو بكر: انتظروا مفاجآت كبرى في يونيو 2020
» طرح أول علاج فعال لفيروس الإيدز في عام 2021

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس