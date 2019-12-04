  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
مبروك عطية

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

شعبان عبد الرحيم

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

ابن عم البغدادي

القبض على ابن عم البغدادي

الزمالك

حكم بحبس لاعب شهير بالزمالك

طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب

الحياة السياسية

النائب إبراهيم حجازي
النائب إبراهيم حجازي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

اتهام خطير وراء طلب إحاطة عاجل لوزيرة الصحة

#

برلماني يقدم بيانا عاجلا لوزير الإسكان بخصوص قرى الصف

#

طلب إحاطة لوزير الكهرباء لإطلاق مدد الإشعارات والأجازات بدون أجر

#

البطران تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة لهذا السبب

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد ادارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد حجازى فى بيان صحفي اطلعت عليه "المصريون" أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق يدعى هاشم زايد قام بالتواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة مدعيا أنه المستشار القانوني ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، و قد طالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانوني وزير الإسكان في حينه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة: ولم يذكر المدعو هاشم زايد أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها اولا، ولكنه وبكل أريحيه سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان  بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى متحدث نيابة عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيًا أكاذيب لتبرير طلبه.

وأضاف:عملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تقدمت بعدد من الطلبات إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار  بتواريخ 5/3/2019 و 16/4/2019 ثم 17/9/2019 ،  مطالبًا بالتحقيق مع هاشم زايد للأسباب الواردة.


 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل إقامته بـ فيصل
» أمطار وشبورة.. طقس الأيام القادمة
» الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا حادًا على السعودية
» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين
» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله
» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي
» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته
» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية
» أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج
» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس