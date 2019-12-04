» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب

04 ديسمبر 2019 - 09:45 ص

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد ادارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد حجازى فى بيان صحفي اطلعت عليه "المصريون" أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق يدعى هاشم زايد قام بالتواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة مدعيا أنه المستشار القانوني ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، و قد طالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانوني وزير الإسكان في حينه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة: ولم يذكر المدعو هاشم زايد أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها اولا، ولكنه وبكل أريحيه سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى متحدث نيابة عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيًا أكاذيب لتبرير طلبه.

وأضاف:عملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تقدمت بعدد من الطلبات إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بتواريخ 5/3/2019 و 16/4/2019 ثم 17/9/2019 ، مطالبًا بالتحقيق مع هاشم زايد للأسباب الواردة.



