» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي

04 ديسمبر 2019 - 09:53 ص

قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن خفض وزارة التموين لـ4 سلع تموينية وهى السكر والزيت والأرز والدقيق ، أمر طبيعى، لأنه يتماشى مع حالة الركود الاقتصادى العالمى خلال الفترة الحالية.

وتوقع عمر فى بيان صحفى له استمرار انخفاض السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، بحيث تنخفض بنسبة 10 % مع بداية العام المقبل، فى ظل استمرار حالة الركود الإقتصادى العالمى والذى سيؤثر أيضًا على أسعار النفط عالميًا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن انخفاض أسعار النفاط عالميًا بسبب قلة الطلب عليه، متوقعًا أن تتراجع أسعار النفط أيضًا خلال العام المقبل بنسبة 15 %، وهو أمر إيجابى لمصر خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثير على انخفاض أسعار المحروقات والبنزين والسولار.

وكانت قد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم الأحد الماضى لتشمل 4 سلع.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع "السكر والزيت والأرز والدقيق."

وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلاً من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيهًا والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.