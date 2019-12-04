  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
مبروك عطية

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

شعبان عبد الرحيم

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

ابن عم البغدادي

القبض على ابن عم البغدادي

الزمالك

حكم بحبس لاعب شهير بالزمالك

برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي

آخر الأخبار

الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

برلماني يفسر سبب تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

#

قرار من "التموين" بشأن قرب حلول أعياد "الأخوة المسيحيين"

#

غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

#

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن خفض وزارة التموين لـ4 سلع تموينية وهى السكر والزيت والأرز والدقيق ، أمر طبيعى، لأنه يتماشى مع حالة الركود الاقتصادى العالمى خلال الفترة الحالية.

وتوقع عمر فى بيان صحفى له استمرار انخفاض السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، بحيث تنخفض بنسبة 10 % مع بداية العام المقبل، فى ظل  استمرار حالة الركود الإقتصادى العالمى والذى سيؤثر أيضًا على أسعار النفط عالميًا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن انخفاض أسعار النفاط عالميًا بسبب قلة الطلب عليه، متوقعًا أن تتراجع أسعار النفط أيضًا خلال العام المقبل بنسبة 15 %، وهو أمر إيجابى لمصر خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثير على انخفاض أسعار المحروقات والبنزين والسولار.

وكانت قد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم الأحد الماضى لتشمل 4 سلع.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع "السكر والزيت والأرز والدقيق."

وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلاً من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيهًا والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل إقامته بـ فيصل
» أمطار وشبورة.. طقس الأيام القادمة
» الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا حادًا على السعودية
» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين
» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله
» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي
» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته
» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية
» أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج
» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس