إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

كشف الشاعر إسلام خليل، عن أنه متواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، وأنه سيهدي الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم عمرة، مقابل ما منحه له من حب أبوي ورعاية، لافتًا إلى أنه كان يعاني من ضيق في التنفس منذ خمس سنوات، ما أضطره للإقلاع عن التدخين.

وتحدث إسلام خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية، خلود زهران، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E "، حول علاقته بالفنان شعبان عبد الرحيم، موضحًا أنه كان بمثابة أب له.

وأضاف "إسلام": أن "شعبان عبد الرحيم كان ‏عنيدا مع المرض ومع ظروف الحياة عامة حيث كان يرفض أن يشتكي رغم تعبه، مشيرًا إلى أن لآخر مرة اجتمع فيها مع الفنان الراحل كانت منذ حوالي 4 ‏أيام ليسجلا أغنية دعائية لصالح إحدى الشركات".‏

وأوضح إسلام خليل أن بلغ بخبر الوفاة عن طريق نجل الفنان شعبان عبد الرحيم، حيث إنه متواجد حاليًا في السعودية.