فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

04 ديسمبر 2019 - 10:03 ص

صدم متصل يدعى "حسان" الإعلامية دعاء فاروق بحديثه عن نيته للانتحار على الهواء.

وقال "حسان" من الجيزة، يبلغ من العمر 25 عامًا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، الثلاثاء، إنه متزوج وينتظر طفلاً، لكنه يعاني من التوحد في التعامل مع أهله، ووالده ووالدته منفصلان، ويريد أن يبتعد عن كل الناس حتى زوجته لا يطيق العيش معها ويأخذ مهدئات كثيرة من نفسه دون أذن طبيب منذ فترة طويلة.

وأضاف: "فكرت كتير أني أروح لدكتور نفسي أتعالج ومعرفتش، ونفسيتي مدمرة ومش مستحمل، وعندى كمية مشاكل بتتخليني عايز انتحر، ومعنديش أصحاب".

وقاطعته "فاروق" قائلة: "يا مصيبتي" مناشدة إياه بالذهاب لطبيب لتلقي العلاج وليس شرطا الذهاب لعيادة خاصة، وإنما بوحدات العلاج النفسي بالجامعات، معقبة: "لازم تروح لدكتور هيريحك وهتكون إنسان جديد".