  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

شعبان عبد الرحيم

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

ابن عم البغدادي

القبض على ابن عم البغدادي

الزمالك

حكم بحبس لاعب شهير بالزمالك

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وإيفرتون الإنجليزي

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

آخر الأخبار

الإعلامية دعاء فاروق
الإعلامية دعاء فاروق

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج

#

"جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

#

أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

#

أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

صدم متصل يدعى "حسان" الإعلامية دعاء فاروق بحديثه عن نيته للانتحار على الهواء.

وقال "حسان" من الجيزة، يبلغ من العمر 25 عامًا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، الثلاثاء، إنه متزوج وينتظر طفلاً، لكنه يعاني من التوحد في التعامل مع أهله، ووالده ووالدته منفصلان، ويريد أن يبتعد عن كل الناس حتى زوجته لا يطيق العيش معها ويأخذ مهدئات كثيرة من نفسه دون أذن طبيب منذ فترة طويلة.

وأضاف: "فكرت كتير أني أروح لدكتور نفسي أتعالج ومعرفتش، ونفسيتي مدمرة ومش مستحمل، وعندى كمية مشاكل بتتخليني عايز انتحر، ومعنديش أصحاب".

وقاطعته "فاروق" قائلة: "يا مصيبتي" مناشدة إياه بالذهاب لطبيب لتلقي العلاج وليس شرطا الذهاب لعيادة خاصة، وإنما بوحدات العلاج النفسي بالجامعات، معقبة: "لازم تروح لدكتور هيريحك وهتكون إنسان جديد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل إقامته بـ فيصل
» أمطار وشبورة.. طقس الأيام القادمة
» الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا حادًا على السعودية
» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين
» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله
» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي
» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته
» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية
» أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج
» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس