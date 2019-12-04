الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

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الأمير وليام

بدون الكويت

بلسم الأيوب

أثار لقاء الأمير البريطاني، وليام دوق كامبريدج، بإحدى الناشطات بالكويت، تدعى بلسم الأيوب، غضب فئة البدون، أو المقيمين بشكل غير قانوني، كما يطلق عليهم، حيث وصفتهم "الأيوب" بـ"البكتيريا.

وقدر زار الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج، الكويت والتقى إحدى السيدات التي سبق أن أساءت إلى فئة البدون  ووصفتهم بـ"البكتيريا".

وتعتبر الناشطة بلسم الأيوب، رياضية كويتية بارزة، ظهرت برفقة الأمير وليام بإحدى الخيم التقليدية بصحراء الكويت.

في المقابل، استنكر عدد من النشطاء تواجد الأيوب في قائمة الأشخاص الذين التقوا بالأمير وليام، وتقديمها على أنها من رواد الأعمال وتمثل الشباب الكويتي.



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