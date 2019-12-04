» الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا حادًا على السعودية

04 ديسمبر 2019 - 10:44 ص

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن "الشعب الإيراني أدرك بشكل جيد معنى حماية البيت الأبيض لمثيري الشغب والمخربين في البلاد".

وألقى سلامي، باللوم فيما يجري من اضطرابات في العراق على السعودية والولايات المتحدة، قائلا: إن "الشعب العراقي يعيش فتنة أمريكية سعودية على أراضيه"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف سلامي، في كلمة له، أن "العراقيين يقاومون الفتنة ويدافعون عن هويتهم الدينية وشرفهم الوطني".

وهاجم سلامي، بشدة السعودية والإمارات، ورأى أن بلاده في هذا الطريق "تتقدم بكل عظمة وقوة".