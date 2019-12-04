مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

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الراقصة جوهرة
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النهار

تامر أمين

فيديو إباحي

جوهرة

علق الإعلامي تامر أمين، على انتشار فيديو إباحي للراقصة جوهرة، قائلاً: "مش عايز الناس تستغرب الفيديو، دي رقاصة، عادي يعني".

وأضاف "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، على قناة "النهار"، أن راقصات أرمينيا وأوكرانيا يحصلن على الملايين من أموال المصريين، من خلال الحفلات والأفراح وأكلوا الجو من الراقصات المصريات عشان كدا تلاقي جوهرة حبت بس تعرض نفسها وتظهر تريند".

وطالب "أمين" المشاهدين بعدم إطلاق كلمة "فنان" على من يمتهن الرقص، قائلا: "ما تقولوش على الناس اللي بتشتغل الشغلانة دي فن، إنتوا كده بتشتموا اللي بيمثل أو الفنان اللي بجد، بهذا الشكل".

وكان باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة، أدلى بتصريحات سابقة، نفى فيها أنباء القبض على الفنانة جوهرة أو ترحيلها، مؤكدًا أنه "لا يوجد قانون يعاقب على ما قامت به جوهرة مع زوجها، والقصة تتلخص في قيام شخص بسرقة الفيديوهات، ونشرها على الإنترنت".

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