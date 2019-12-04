  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: اللي بتعملوه دا عيب وحرام

محمد شاكر وزير الكهرباء

"شاكر" نائبا لرئيس الوزراء بالتعديل الوزاري

بشار الأسد

مستشار بن زايد: وصف "بشار" بالقائد الحكيم غير موفق

ترامب وزوكربرج

لقاء سرى بين "ترامب" و"زوكربيرج" يغضب المستخدمين

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: "كلنا كنا هنموت لولا السيسي"

البنزين

البترول: 1.1 مليار دولار دعم لسلع تموينية وبترولية

مبروك عطية

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

أمطار وشبورة.. طقس الأيام المقبلة

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأرصاد: أمطار الأحد والاثنين وشبورة على الطرق

#

بشري سارة من الأرصاد الجوية

#

سقوط أمطار.. تفاصيل الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة

#

الارصاد تكشف تفاصيل طقس ال 72 ساعة المقبل

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثة أيام المقبلة الأربعاء والخميس والجمعة.

وتوقع الخبراء أن يكون يوم الأربعاء طقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقي الأنحاء نهارًا وبارد ليلاً،  كما  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.

أما عن طقس الخميس فهو مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا علي مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة أيضًا مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير طبي.. "الصدفية" تصيب الأطفال
» طفل يثير إعجاب "بن زايد".. لهذا السبب
» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام
» عبد الدايم تكرم 6 شخصيات فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
» الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الجيبوتي
» أول رئيسة بلدية بالطائف: صلاحياتي تتساوى مع الرجال
» هند القحطاني لـ متابعيها: "اللي عايز يكلمني يدفع 200 ألف دولار"
» مرشحة ديمقراطية تعلن انسحابها من الترشح للانتخابات الرئاسية
» سفير مصر باليابان يطَلع على استعدادات دورة "طوكيو 2020"
» زوج أصالة يبكيها في حفلها الأخير الرياض
» "فتحى" يثير القلق بالأهلى بتدوينة غامضة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس