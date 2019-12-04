عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

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أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن التفكير في أي أمر حتى لو وصل إلى التفكير في أن الله سبحانه وتعالى ليس موجودًا ليس ذنبًا، بينما التفكير الوحيد الذي يأثم بسببه الإنسان هو التفكير في إحداث ظلم في مكة المكرمة.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "فكر في كل حاجة براحتك حتي لو فكرت في الذات الإلهية بالطريقة اللي تعجبك، بس متفكرش تظلم حد".

 وعن تكفير المنتحر قال عطية: "لا يحق لأحد أن يحكم على المنتحر بدخول الجنة أو النار، حيث إن أمر المنتحر يفوض إلى الله إن شاء رحمه، وإن شاء عاقبه".

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