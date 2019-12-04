البترول: 1.1 مليار دولار دعم لسلع تموينية وبترولية

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أعلنت وزارة  البترول عن توقيعها لاتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 1.1 مليار دولار في 2020.

ولفتت الوزارة في بيان أصدرته أن الاتفاقية خاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3 مليارات دولار.

كما أعلن البنك المركزي أمس أن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 45.354 مليار دولار في نوفمبر من 45.274 مليار دولار فى أكتوبر.

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