الشوباشي: "كلنا كنا هنموت لولا السيسي"

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عقبت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية بمدينة دمياط، قائلة: "الرئيس يحلم ويحقق ما حلم به".

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء لها مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "الحلم أساس التقدم، ولو بطلنا نحلم نموت"، معقبة: "كنا بطلنا نحلم وكنا هنموت، والرئيس السيسي رجعلنا الحلم تاني".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "الرئيس السيسي يحلم لمصر بأن يكون كل شيء بها على أتم الأحوال، الجميل في القائد المحترم إنه يحلم لبلده بأنها تحصل على مكانة متميزة ويحقق هذا الحلم".

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