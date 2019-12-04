  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
أحمد موسي

موسى: اللي بتعملوه دا عيب وحرام

محمد شاكر وزير الكهرباء

"شاكر" نائبا لرئيس الوزراء بالتعديل الوزاري

بشار الأسد

مستشار بن زايد: وصف "بشار" بالقائد الحكيم غير موفق

ترامب وزوكربرج

لقاء سرى بين "ترامب" و"زوكربيرج" يغضب المستخدمين

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: "كلنا كنا هنموت لولا السيسي"

البنزين

البترول: 1.1 مليار دولار دعم لسلع تموينية وبترولية

مبروك عطية

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

بعد سجال ساخن مع ترامب..

مرشحة ديمقراطية تعلن انسحابها من الترشح للانتخابات الرئاسية

عرب وعالم

ترامب
ترامب

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

20 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

#

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

#

معارضون موريتانيون: على "ولد عبد العزيز" ألا يحكم من وراء ستار

دار سجال  ساخن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا والمنسحبة كامالا هاريس، على صفحات التواصل الاجتماعي بعد إعلان الأخيرة انسحابها من المنافسة على الرئاسة، بسبب ظروف مالية.

وقالت كامالا إنها أوقفت مساعيها للوصول للبيت الأبيض في انتخابات 2020  بعد صعوبة واجهتها في جمع الأموال لحملتها الانتخابية، مضيفة علي بريدها الإلكتروني" لم أجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار، لست مليارديرة.. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة"، حسبما نشرت "فرانس برس".

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستجري في 2020 ويلاقي ترامب العديد من المشاكل التي تهدد استمراره في منصبه، وهناك العديد من الأسماء البارزة التي تشارك في سباق الانتخابات أبرزها مايك بلومبرج وتوم ستاير


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير طبي.. "الصدفية" تصيب الأطفال
» طفل يثير إعجاب "بن زايد".. لهذا السبب
» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام
» عبد الدايم تكرم 6 شخصيات فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
» الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الجيبوتي
» أول رئيسة بلدية بالطائف: صلاحياتي تتساوى مع الرجال
» هند القحطاني لـ متابعيها: "اللي عايز يكلمني يدفع 200 ألف دولار"
» مرشحة ديمقراطية تعلن انسحابها من الترشح للانتخابات الرئاسية
» سفير مصر باليابان يطَلع على استعدادات دورة "طوكيو 2020"
» زوج أصالة يبكيها في حفلها الأخير الرياض
» "فتحى" يثير القلق بالأهلى بتدوينة غامضة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس