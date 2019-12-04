» مرشحة ديمقراطية تعلن انسحابها من الترشح للانتخابات الرئاسية

دار سجال ساخن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا والمنسحبة كامالا هاريس، على صفحات التواصل الاجتماعي بعد إعلان الأخيرة انسحابها من المنافسة على الرئاسة، بسبب ظروف مالية.

وقالت كامالا إنها أوقفت مساعيها للوصول للبيت الأبيض في انتخابات 2020 بعد صعوبة واجهتها في جمع الأموال لحملتها الانتخابية، مضيفة علي بريدها الإلكتروني" لم أجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار، لست مليارديرة.. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة"، حسبما نشرت "فرانس برس".

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستجري في 2020 ويلاقي ترامب العديد من المشاكل التي تهدد استمراره في منصبه، وهناك العديد من الأسماء البارزة التي تشارك في سباق الانتخابات أبرزها مايك بلومبرج وتوم ستاير