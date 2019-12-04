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حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث القاهرة

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متابعات- سارة أشرف

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أجرى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، حركة تنقلات برؤساء مباحث العاصمة.

وشملت الحركة تعيين الرائد قدري الغرباوي رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم أحمد التحيوى رئيسا لمباحث التجمع الخامس، والمقدم أحمد سمير رئيسا لمباحث الوايلي، والرائد محمود أبو الحسن لمكتب المخدرات، والمقدم إسلام عبد العال، رئيسا لمباحث مصر القديمة، والرائد حسام عبد العال، رئيسا لمباحث الساحل، والرائد محمد أبو العطا، رئيسا لمباحث الآداب، والرائد إبراهيم سليم رئيسا لمباحث المرج.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أجرى حركة تنقلات محدودة على مستوى مدراء الأمن، شملت تعيين اللواء أشرف الجندي مدير لأمن القاهرة، واللواء محمد منصور مديرًا للأمن، واللواء رجب عبد العال لأمن السويس، واللواء طارق مرزوق لأمن الجيزة واللواء علاء عزمي لأمن المنيا.

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