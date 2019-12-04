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تحذير طبي.. "الصدفية" تصيب الأطفال

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الصدفية
الصدفية

الدويني فولي

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أعلنت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أنه خلافا للمعتقد فـ"الصدفية" تصيب الأطفال أيضًا وليس البالغين فقط.

والصدفية مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد، وأعراضه تتمثل في تغيرات جلدية كالبقع والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض إلى جانب الحكة.

أشارت الرابطة إلى ضرورة علاج الصدفية في الوقت المناسب لأنها ترفع خطر الإصابة بالأمراض الأخرى مثل التهابات المفاصل والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق.

جدير بالذكر أن علاج الصدفية يتم بواسطة الأدوية والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد.

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