تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

04 ديسمبر 2019 - 12:07 م

شهدت أسواق الفاكهة والخضار حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات، كما بلغ كيلو البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والليمون من 5 إلى 11 جنيهات.

أنا عن أسعار الفاكهة فقد سجل كيلو التفاح الأمريكي من 17 إلى 21 جنيها، واليوسفى من 2 إلى 4.5 جنيه، والرمان من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو والجريب فروت من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.