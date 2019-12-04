  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
ارشيف

مستشار بن زايد: قرار بحريني جديد لطى أزمة الخليج

هدى الرشيد

بعد ظهورها بدون حجاب.. إعلامية سعودية شهيرة: " بن سلمان رائع"

ترامب

شاهد.. «زعماء الناتو» يسخرون من ترامب

الإفتاء

الإفتاء:علاج المرض النفسى مش مسئوليتنا

تركي آل شيخ

وعكة صحية لـ "آل الشيخ"

عصام البشير

السلطات السودانية تعتقل المستشار الديني للبشير

بسمة وهبة

عرض إخواني وراء انتقاد "بسمة وهبة" للحكومة

الإفتاء

هل ثواب القرآن من المصحف أفضل من الهاتف

أحمد موسي

موسى: اللي بتعملوه دا عيب وحرام

محمد شاكر وزير الكهرباء

"شاكر" نائبا لرئيس الوزراء بالتعديل الوزاري

هند صبرى تنعى شعبان عبد الرحيم بهذه الكلمات

الصفحة الأخيرة

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

اليوم.. عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل إقامته بـ فيصل

#

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

#

إعلامية شهيرة: صفوت الشريف هددني بسبب حلقتي مع شعبان عبد الرحيم

#

ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

انستجرام

شعبان عبد الرحيم

هند صبري

نعت الفنانة التونسية، هند صبرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عامًا.

ونشرت هند صبري صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها: "وداعا صاحب القلب الطيب عملنا معا في مواطن ومخبر وحرامي وكانت كواليسه جميلة رحم الله شعبولا.. وداعا #شعبان_عبد_الرحيم " .

وتوفي فجر أمس الثلاثاء الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك فى مستشفى المعادى العسكرى، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإنسان يسمع صوت بيقوله "ارمي" نفسك من البرج أو تحت المترو
» "ممالك النار" تتصدر تريند تويتر.. ويصفون النبوى بـ"الجبار"
» شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم
» إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى السكة الحديد
» هند صبرى تنعى شعبان عبد الرحيم بهذه الكلمات
» تحذير شديد اللهجة من "السعودية" لمواطنيها بفرنسا
» الطيب يستقبل غادة والي ويشيد بقدرات المرأة المصرية
» تجربة صحفية جديدة لـ "إليسا".. تعرف عليها
» تحذير طبي.. "الصدفية" تصيب الأطفال
» طفل يثير إعجاب "بن زايد".. لهذا السبب
» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس