وعكة صحية لـ "آل الشيخ"

محمد عبد الحارس
بعث الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لسفره إلى رحلة علاج بالخارج، قائلاً: "تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.. اللهم أشفه شفاء لا يغادر سقما".
من جانبه قال "آل الشيخ"؛ عبر "تويتر": "إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيدًا وخذ فرصته في إثبات موهبته".
وواصل رئيس الهيئة: "سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم".
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