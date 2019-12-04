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بتكلفة 249 مليون جنيه..

شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم

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أغلى شجرة كريسماس
أغلى شجرة كريسماس

علي محمود

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اعياد الميلاد

شجرة الكريسماس

أغلى شجرة كريسماس

المجوهرات العالمية

مع اقتراب موعد الاحتفال بأعياد الكريسماس، زينت فندق شهير بإسبانيا شجرة الميلاد؛ لاستقبال المواطنين بتكلفة وصلت إلى 15 مليون دولار، أي ما يقدر بأكثر من 249 مليون جنيه مصري.

وحرص الفندق الذي يقع بالقرب من مدينة مربلة الإسبانية بتزيين شجرة الكريسماس بقطع من الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، ووضعت في مدخل استقبال الزوار، وذلك كأحد عناصر الجذب التي يتبعها الفندق.

ولم يقتصر تزيين الشجرة من قبل إدارة الفندق بالألماس فقط بل جرى استخدام مجوهرات من أشهر العلامات التجارية العالمية، أبرزها "كارتييه" و"فان كليف أند آربلز" و"شانيل" و"بولغاري"، كما وضع بالشجرة أحد أكثر أنواع الشوكولا ثمنا في الوقت الحالي، والتي تستعمل تقنيات الطباعة ثلاثة الأبعاد في إنتاجها وتصنيعها، لإخراج أشكالا تطابق الواقع للطاووس، وبيض الحمام، وزجاجات العطور، والنقود.

وأصبحت هذه الشجرة الأغلى في العالم، متخطية شجرة عيد الميلاد التي تزينت بالأساور والقلائد والساعات العالمية في عام 2010 بمدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث قدرت تكلفة تزيينها بقيمة 11 مليون دولار تقريبا، لتدخل موسوعة جينيس وقتها كأغلى شجرة عيد ميلاد في العالم.

وفي عام 2016 شيدت شركة المجوهرات العالمية اليابانية "Ginza Tanaka ، شجرة عيد ميلاد صنعت من 4 آلاف قدم من الأسلاك الذهبية، بتكلفة قدرت بنحو 1.8 مليون دولار أمريكي.


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