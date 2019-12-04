هل ثواب القرآن من المصحف أفضل من الهاتف

04 ديسمبر 2019 - 02:20 م

أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول، ومفاده: "هل ثواب قراءة القرآن من المصحف أفضل من الهاتف".

ورد العجمي، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، بأن الأصل يقرأ الإنسان من المصحف، وإذا تعذر ذلك يجوز قراءة القرآن من الهاتف والأجهزة الحديثة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا ثواب القراءة في المصحف زيادة أجر وبركة.