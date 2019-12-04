» الإنسان يسمع صوت بيقوله "ارمي" نفسك من البرج أو تحت المترو

04 ديسمبر 2019 - 02:43 م

أكد الشيخ سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن هناك شيئا نفسيا يسمى الوسواس القهري، وهناك فصام ذهني.

وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن الفصام الذهني عبارة عن اضطرابات صوتية قد تدفع الشخص للانتحار، معقبًا: "الشخص يسمع صوت يتردد يقول له ارم نفسك من البرج، أو ارم نفسك تحت المترو".

وتابع: "لجان الفتوى تعاني كثيرًا من أسئلة حول الوسواس القهري في الوضوء والصلاة وتكبيرة الإحرام، حيث يظل في وسواس حول الوضوء ويتوضأ أكثر من مرة، ويقع في إسراف المياه دون مبرر.