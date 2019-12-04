بعد ظهورها بدون حجاب.. إعلامية سعودية شهيرة: " بن سلمان رائع"

04 ديسمبر 2019 - 02:54 م

وصفت الإعلامية هدى الرشيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه رائع في خطواته، والله يزيده ويزيدنا من هذه الخطوات التي لا تصدق، لكن الحمد لله أنها صارت.

وقالت الرشيد خلال لقائها في برنامج وينك، المذاع على "روتانا خليجية" عن ظهورها الأول في التليفزيون بدون حجاب الذي تزامن مع شهر رمضان: "غطاء الرأس لا يعني لي أي شيء في شخصيتي.. إنك تضع الغطاء وتسوي أي شيء فأنا ضد هذا الشيء، ما أؤمن به أنه يدل على شخصيتي".

وفي حديثها عن البرقية التي أرسلها حينها الدكتور يماني وزير الإعلام بعد الظهور الأول، قالت: "إن عودتها تزامنت مع شهر رمضان، فقدمت بعض البرامج قبيل الإفطار وفي اليوم التالي جاءت برقية من وزير الإعلام: "لا تطلعوا الأشياء الحلوة قبل الإفطار".

وتابعت: جميع الموجودين كانوا مبسوطين من الرسالة وأثارت الضحك في المكان، وتم تعديل المواعيد بعد الإفطار بعد رفضه الرقيق ".