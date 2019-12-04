«ترامب» يغادر قمة الناتو بعد تسريب فيديو السخرية منه

04 ديسمبر 2019 - 04:38 م

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي وغادر قمة الناتو بلندن على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.

وقالت صحيفة " إندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رد فعل دونالد ترامب كان غاضبا على ما يبدو من قادة العالم الذين يسخرون منه، حيث وصف جاستن ترودو بأنه "ذو وجهين".

ورصدت عدسات المصورين حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل يوم الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن، حسب روسيا اليوم.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغيابه.

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

