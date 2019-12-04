صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعبي إفريقيا

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تواجد المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية، لأحسن لاعب في إفريقيا، والتي أعلن عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم منذ قليل.

فيما يتم إعلان إعلان النتيجة النهائية للفائز، في الحفل الذي سيقام في يوم الثلاثاء السابع من يناير المقبل، بحضور عدد من أساطير الكرة الإفريقية.

وجاءت القائمة كالآتي:

أندري أونانا (الكاميرون - أياكس)

حكيم زياش (المغرب - أياكس)

إسماعيل بن ناصر (الجزائر - ميلان)

كاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي)

محمد صلاح (مصر - ليفربول)

أوديون إيجالو (نيجيريا - شانجهاي جرينلاند شينهوا)

بيير-إيمريك أوباميانج (الجابون - أرسنال)

رياض محرز (الجزائر- مانشستر سيتي)

ساديو ماني (السنغال - ليفربول)

يوسف بلايلي (الجزائر - أهلي جدة)


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