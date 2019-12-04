شيء تفعله النساء بكثرة ويتسبب في الإصابة بالسرطان

04 ديسمبر 2019 - 05:12 م

تقدم الكثير من النساء على صبغ شعرهن للتغيير من ملامحهن وإظهارهن بشكل مختلف لتبدو أكثر جمالًا، لكن ما لا تعمله أن هناك دراسات أثبتت خطر هذه الصبغات، وارتباطها بشكل وثيق للإصابة بسرطان الثدي.

وحسب بحث نشر في المجلة الدولية للسرطان، فإن النساء اللواتي يستخدمن صبغة شعر بانتظام، يمكن أن يزيد خطر إصابتهن بسرطان الثدي، بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

ووجدت الدراسة، التي تستند إلى السجلات الطبية لأكثر من 45 ألف امرأة، أن هناك علاقة إيجابية بين صبغة الشعر وسرطان الثدي، خصوصا بين النساء من أصول أفريقية وفق ما نقلته سكاي نيوز .

وقال عالم الأورام والأوبئة في مركز هوبكنز كيميل للسرطان أوتيس براولي، في تصريح للمجلة الأمريكية "نيوزويك" إن النتائج لا تفاجئه، ذلك أن "كثيرا منا قلقون من أن المواد الكيماوية وخاصة صبغات الشعر الدائمة وأجهزة تمليس الشعر لديها القدرة على التسبب في السرطان".

وبحسب الدراسة، فإن النساء عموما اللواتي يصبغن شعرهن بانتظام يزيد خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 9 في المائة، لكن فيما يخص المرأة من أصول أفريقية، كان خطر إصابتها بسرطان الثدي أعلى بكثير، حيث وصلت النسبة إلى 45 في المئة.