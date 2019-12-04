15 ألف مشجع أهلاوي في مباراة الهلال

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ستاد السلام

القنوات الناقلة

زيادة جماهير

حجز تذاكر

مباراة الأهلي والهلال السوداني

وافقت قوات الأمن على زيادة أعداد الجماهير في مباراة الأهلي أمام الهلال إلى 15 ألف مشجع.

وكان النادي الأهلي قدم طلبًا، بزيادة أعداد الجماهير، بدلًا من عشرة آلاف فقط، في مباراته أمام الهلال.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي

ويلعب الأهلي المباراة في تمام التاسعة مساءًا على ملعب ستاد السلام، بالقاهرة.

القنوات الناقلة

فيما تنقل المباراة فقط وحصريًا، عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، المالكة لحقوق بث البطولات الإفريقية، إضافة إلى القناة الثانية المصرية، على التردد الأرضي.

وخسر الأهلي في المباراة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، أمام النجم الساحلي، في تونس، فيما فاز الهلال على نادي بلاتينيوم سبورت بهدفين مقابل هدف.


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