» غضب في الكويت بسبب جريمة بحق طفلة

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دهس

أعرب مغردون كويتيون عن غضبهم جراء دهس طفلة أمام إحدى المدارس.

ونشرت منصات رقمية صورًا أبرزت حجم الحادث، كما كشفت أنه في متكرر.

وقال نشطاء إن الحادث وقع أمام مدرسة جوهرة الصالح في الرقعي، في حين سارعت دوريات المرور والنجدة إلى المكان.

وندد مغردون بالواقعة مطالبين بحماية أرواح الأطفال، حيث كتب مغرد: "إلى متى يستمر الاستهتار بأرواح الطلبة.. الواحد ماقام يأمن على عياله نهااااائياً".

ولم يتضح بعد الحالة الصحية للطفلة، وما إن فارقت الحياة أم لا، لكن هناك من كتب متمنيًا لها الشفاء.


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