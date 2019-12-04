رد قاطع من الإفتاء على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

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الإفتاء

شعبان عبدالرحيم

مرصد الفتوى

قالت دار الإفتاء المصرية، أن التشفي والشماتة في المُصاب، أيًا كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية.

وأضافت خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف،: "لا تُظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".

وأظهر التليفزيون الإسرائيلي أمس، شماتته في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، إضافة إلى عدد من مؤيدي جماعة الإخوان، من خلال منشورات لهم بمواقع التواصل، أعلنوا فيها شماتتهم في وفاة الراحل، أمثال آيات عرابي وعمرو عبد الهادي، وعدد آخر من أنصار الإخوان.

حيث كتبت "عرابي"، عبر حسابها على موقع "تويتر": "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي).. خليه ينفعك !".

وقوبلت تغريدة "عرابي"، التي تظهر عبر قنوات الإخوان بالخارج، هجومًا كبيرًا تضامنًا مع الفنان شعبان عبدالرحيم.

هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي) 

خليه ينفعك !! #آيات_عرابي pic.twitter.com/1PmL3N6bkW

— Ayat oraby (@ayaa00) 3 ديسمبر 2019

فيما قال عمرو عبد الهادي، خلال منشور له على موقع "تويتر"، قائلًا: "انتو ازاي يا وحشين يا أشرار فرحانين بموت واحد ظالم زي ده، المفروض بعد ما يفرح ويؤيد سجنكم وطردكم وقتلكم تحزنوا عليه".

وتوفي المطرب الراحل، أمس عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد إصابته بوعكة صحية، في الأيام الأخيرة، فيما شيبع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، ودفن بمسقط رأسه بميت حلفا بالقلوبية.

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