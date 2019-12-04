نجاة 150راكبًا من كارثة قطار جديدة

04 ديسمبر 2019 - 06:11 م

أنقذت العناية الإلهية، 150 راكبًا من الموت، بعد حادث قطار جديد وقع بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء.

واصطدمت سيارة بقطار ركاب قادم من محافظة الإسماعيلية إلى السويس، ما أدى إلى وجود حالة من الفزع بين الركاب.

وأسفر الاصطدام عن سحل السيارة على القضبان لمسافة 100 متر وإصابة سائقها.



قبل محطة الوصول

ووقع الحادث قبل وصول القطار للمحطة النهاية بـ 300 متر، حيث استطاع السائق إيقافه وحال دون انقلابه، ونجا بذلك 150 راكبا كانوا في عربات القطار.

وتبين أن السيارة حاولت عبور القضبان من الطريق الضيق الذي يقطعها، دون الانتظار حتى مرور القطار، مما أدى إلى اصطدام القطار السريع بها، واستطاع قائد القاطرة السيطرة على اتزان عربات القطار وحال دون انقلابها.



إعادة تشغيل القطار

واستدعى المسؤولون هندسة السكك الحديد وتمت إعادة تشغيل القطار لاستكمال رحلته إلى المحطة الرئيسية.