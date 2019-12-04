واقعة جنسية وراء ذبح فتاة على يد عمها

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض العثور على جثة طالبة 16 عامًا مقتولة داخل غرفتها في محافظة الشرقية.

وكان مركز منيا القمح تلقى بلاغا من الأم 33 سنة ، بعد اكتشافها عقب عودتها لمسكنها مقتل نجلتها 16 سنة داخل غرفة نوم بشقتهم.

وأسفرت جهود فريق البحث، أن وراء إرتكاب الواقعة عم المجنى عليها عامل 24 سنة مُقيم بذات العقار محل الواقعة، قام بقتلها بطعنها عدة طعنات منها طعنة ذبحية في الرقبة، بعدما علمت بمواقعة إحدى السيدات من المنطقة جنسيًا داخل شقته في غياب زوجته، حيث شاهدتها تنزل من شقته.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، والذي اعترف بتفاصيل الجريمة، حيث قال إن المجنى عليها "نجلة شقيقه" أخبرته قبل ارتكاب جريمته بيوم بعلمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بإحدي السيدات 21 سنة متزوجة من عامل "28 سنة مقيمين بنفس المنطقة" ومشاهدتها حال نزولها من شقته الكائنة بالعقار محل الواقعة، وذلك أثناء تواجد زوجته طرف أهليتها، قام بقتلها خشية افتضاح أمره، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.


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