بعد طلاقها.. ابنة أصالة تفاجئ الجميع بفيديو مثير

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انفصال أصالة عن زوجها

أصالة مع زوجها

زوج أصالة

انتشرت خلال الأيام الأخيرة، أنباء على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانفصال المطربة السورية أصالة نصري، عن زوجها المخرج الشهير طارق العريان.

وقامت ابنة أصالة، شام الذهبي، بإعادة نشر مقطع فيديو عبر حاسبها بموقع التواصل "انستجرام"، تظهر فيه أصالة بجانب زوجها طارق العريان.

وقالت الذهبي، أنهما يخضعان لجلسة فيتامينات لرفع الطاقة لترد عليها أصالة قائلة: "علشان نستحمل اللي لا يحتمل".

ورد الفنانة السورية في وقت سابق، بأن الخلافات تحدث بينهما كأي زوجين وأن انشغالها هو سبب أغلبها، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة حول خيانة زوجها عارية تمامًا عن الصحة.

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