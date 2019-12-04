"تركي آل الشيخ" يعتذر للشعب السعودي

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تركي آل الشيخ

تقدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية باعتذار للشعب السعودي، بشأن أي تقصير في ملف موسم الرياض.

اعتذار للسعوديين

وكتب على حسابه على موقع "تويتر"، أن هدفه إسعاد الشعب السعودي، معتذرًا لهم بسبب أي تقصير.

وقال: "اذا فيه شي اتمناه واتمنى تتاكدو منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته.. سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم".

موسم الرياض

ويتولى "آل الشيخ" الإشراف على موسم الرياض، حيث تقام به فعاليات عديدة تتولاها هيئة الترفيه.

وقدم موسم الرياض فعاليات عديدة سواء من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية إلى أنشطة رياضية وترفيهية.

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