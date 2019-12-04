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«أستاهل الشنق وندمانة».. إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي

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محمد فضل- متابعات

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إعدام

خيانة

زوجة

الشرقية

المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة مفتى الجمهورية لثبوت، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها، لتورطهما في قتل زوجها وحددت جلسة الرابع من يناير المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وكان الأهالي عثروا على جثة طافية في ترعة العام الماضي، وتم إبلاغ الأمن وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لـ"سليمان. م. إ" 28 عامًا، موظف بشركة الصرف الصحي وتشكل فريق بحث جنائي من المديرية، وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الحادث زوجة المجني عليه وعشيقها لارتباطهما بعلاقة غير شرعية، وتم ضبطهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018.

وانتهت نيابة ديرب نجم العامة بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية السابق من تحقيقاتها مع المتهمة وتدعى "أ. م. س"، 24 عاما، ربة منزل، وعشيقها "ر. م. م" 26 عاما عامل.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات: "تعرفت على عشيقي منذ عدة أشهر وحكيت له مأساتي مع زوجي وكثرة خلافاتي معه وبدأ يشعرني بالأمان معه وإن لسه فيه رجالة ولما عرف أن زوجي مقصر ومهمل في واجباته الأسرية والزوجية صعبت عليه واعترف لي أنه بيحبنى وأقنعني أنه يجب أن نتخلص منه علشان نعيش حياتنا بشكل طبيعي"، مضيفة "كنت في حاجة لشخص يشعرني أني زوجة".

وتابعت: "يوم الحادث عقدت النية مع عشيقي على التخلص من زوجي لنتمكن من الزواج، حيث قام الثاني بشراء هاتف محمول لي للتواصل معه ووضعت أقراصا منومة في مشروب النسكافيه بمنزلنا"، مشيرة إلى أنه عقب أن فقد الوعي حضر المتهم الثاني وتعدى بعصا خشبية عليه، مما أودى بحياته وحمل جثته على عربة "كارو" داخل جوال وتخلص منها بإلقائها بترعة الشراقوة.

وأضافت والدموع تنهمر من عينيها: "ندمانة على اللي حصل وأستاهل الشنق والشيطان السبب".


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