» مصرع 4 مصريين في انفجار مصنع للسيراميك بالسودان

04 ديسمبر 2019 - 09:23 م

لقى 4 مصريين مصرعهم، في انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بالسودان، والذب وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع، وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

من جانبه أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، وتدعو المولى، عز وجل، أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.