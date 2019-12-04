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الزمالك يفوز على الشرقية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

الرياضة

الزمالك والشرقية
الزمالك والشرقية

أحمد سالم

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الزمالك

الشرقية

كأس مصر

تأهل نادي الزمالك إلى دور الـ 16، بعد الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل أهداف الزمالك كل من: أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين 24 و76، وفرجاني ساسي في الدقيقة 41، بينما سجل محمود عبد الواحد هدف الشرقية في الدقيقة 91.

وأقيمت المباراة، على ملعب ستاد القاهرة، حيث دخل الزمالك تحت قيادة مديره الفني الجديد كارتيرون، الذي عُين خلفًا لميتشو، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، علما بأن كارتيرون قد تولى مهمة تدريب النادي الأهلي، قبل ذلك.


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