«رونالدو» يتحدى «ميسى» علنيًا بعد فوز الأخير بالكرة الذهبية

04 ديسمبر 2019 - 09:46 م

في أول تعليق له على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية، قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن المنافسة بدأت للتو.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له من الصحفيين بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2019 حيث سئل "هل انتهت المنافسة بينك وبين ميسي؟"، أجاب النجم البرتغالي بالقول: "المنافسة بدأت للتو".

وتوج ميسي الإثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا، متفوقا على كل من الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.