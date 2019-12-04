"الرئيس السيسي يمكن أن يقود ثورة صناعية ضخمة في مصر"

04 ديسمبر 2019 - 11:30 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يقود ثورة صناعة ضخمة، مشيرًا إلى أنه بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق جاء الدور على الصناعة لبناء الاقتصاد المصري.



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن إعلان الحكومة اليوم إلغاء الديون على المصانع المتعثرة سيكون له مردود كبير على الصناعة، مؤكدًا أن التصنيع فقط سيقود الدولة الحديثة وليست الزراعة أو السياحة.

