» بخماسية في شباك إيفرتون.. ليفربول يحلّق على قمة "البريميرليج"

05 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

واصل فريق ليفربول، الأربعاء، التغريد والتحليق على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



واكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 43 نقطة مغردًا على الصدارة منفردًا، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.



لم ينتظر ليفربول طويلًا حتى ينجح في إحراز هدف التقدم، حيث جاء ذلك في الدقيقة السادسة عن طريق البلجيكي ديفوك اوريجي.



وواصل "الريدز" سيطرتهم على مجريات اللقاء، حيث أضاف السويسري شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 17.



وبعدها بأربع دقائق، نجح إيفرتون في تقليص النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر مايكل كين.



وتمكن أوريجي من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 31، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي الهدف الثاني لإيفرتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بأربعة أهداف لهدفين.

