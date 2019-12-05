تركي آل الشيخ يكشف معلومة مفاجئة عن حالته الصحية

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الحالة الصحية لتركي آل الشيخ

خرج المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن صمته ، وتحدث عن حالته الصحية بعد التقارير التي ناقشت هذه المسألة ، مؤكدًا أنه بخير.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : أشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل.

وأضاف: أنا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن إن شاءالله ... لا أراكم الله مكروه في غالي.

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