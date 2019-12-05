تركي آل الشيخ يكشف معلومة مفاجئة عن حالته الصحية

أحمد عادل شعبان
خرج المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن صمته ، وتحدث عن حالته الصحية بعد التقارير التي ناقشت هذه المسألة ، مؤكدًا أنه بخير.
وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : أشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل.
وأضاف: أنا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن إن شاءالله ... لا أراكم الله مكروه في غالي.
ظهر11:50 ص
فجر
05:15
شروق
06:43
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27