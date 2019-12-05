» ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان

05 ديسمبر 2019 - 07:25 ص

على الرغم من حالة الخلاف والشد والجذب التي حدثت بين أصالة وطارق العريان وبخاصة بعد إعلان الإعلامي تامر أمين انفصالهما ، إلا أن شام الذهبي - ابنة أصالة - كان لها رأيا آخر.



ونشرت "شام" مقطعا فيديو جمعها بوالدتها الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان داخل عيادتها ، وعلقت قائلة: حاليا نأخذ نوعا من الطاقة حتى نتحمل أعباء الحياة.



وكشف الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - مفاجأة كبرى بعد إعلانه انفصال المطربة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان.



وقالت الإعلامية هبة الأباصيري ضمن البرنامج ، إنها تعرف أصالة بشكل شخصي وتتمنى لها التعافي من أي وعكة صحية أو نفسية مرت بها .



وقال أمين : أنتِ تقصدين وجود مشكلة بين طارق العريان وأصالة .. وهما انفصلوا فعلا .. وكل اللي أقدر أقوله ربنا يهدي النفوس بينهم ولو فيه فرصة للرجوع يرجعوا ولو الانفصال فيه خير ليهم يبقى خلاص.



