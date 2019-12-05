الدولار يرتفع مجددا في تعاملات اليوم

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الارتفاع

عاود الدولار الأمريكي الارتفاع مجددا في تعاملات اليوم،  ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع حتى منتصف الشهر الجارى مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل   16.064 جنيه للبيع  والشراء 16.18 جنيه وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الأهلى  والبنك العربي الأفريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي  16.06 جنيه للشراء  و16.16 جنيه للبيع.

  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والأهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

بينما سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.


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