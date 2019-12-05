بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

05 ديسمبر 2019 - 09:35 ص

وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعدما وجه الأخير رسالة له عبر موقعه الرسمي وتمنى له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية الأخيرة.

وقال "آل الشيخ" فى تدوينة له على "فيس بوك" "أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جماهير الأهلي، ولكل محب سأل عني".

وأضاف "أنا الحمد لله بخير، سأعود قريبا للوطن إن شاء الله، لا أراكم الله مكروه في غالي".