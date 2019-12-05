  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"

"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

أحمد موسي

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

الحرائق

حرائق الجن تعود مجددا .. وذعر بمحافظة الشرقية

ترامب

الكونجرس: ترامب تجاوز سلطته.. وتصرفاته ستؤدي لعزله

الملك سلمان

قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

المستشار محمود الخضيري

إطلاق سراح المستشار محمود الخضيري

تركي آل شيخ

بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

الدولار

الدولار يرتفع مجددا في تعاملات اليوم

زكي و رامي

الكشف عن وصية أحمد زكي التي لم ينفذها "هيثم"

صلاح عبدالله

رسالة نارية من صلاح عبدالله لآيات عرابي

بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

الرياضة

تركي آل شيخ
تركي آل شيخ

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يكشف معلومة مفاجئة عن حالته الصحية

#

قرار مفاجئ لـ "تركي آل الشيخ" بعد فوز الهلال

#

بعد اغتصاب جماعي.. تنتحر وتترك هذه الرسالة المؤلمة

#

تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ:«لا سكوت بعد اليوم»

وعكة صحية

الاهلى

بطولة

ال شيخ

وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعدما وجه الأخير رسالة له عبر موقعه الرسمي وتمنى له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية الأخيرة.

وقال "آل الشيخ" فى تدوينة له على "فيس بوك" "أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جماهير الأهلي، ولكل محب سأل عني".

وأضاف "أنا الحمد لله بخير، سأعود قريبا للوطن إن شاء الله، لا أراكم الله مكروه في غالي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى
» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان
» "بيراميدز" يستدرج النجوم على استاد الدفاع الجوى
» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس
» زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها
» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم
» فنانة شهيرة: تعرضت للتحرش كثيرًا جدًا
» صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده
» ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان
» بيان ناري من سفارة إسرائيل حول وفاة شعبان عبد الرحيم
» بخماسية في شباك إيفرتون.. ليفربول يحلّق على قمة "البريميرليج"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس